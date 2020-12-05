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Halka arzda son adımlar

05.12.2020 - 12:35
Halka arzda son adımlar | Ekonomi Haberleri

E-ticarette düzenli ve sağlıklı bir büyüme yakaladıklarını belirten Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “Halka arz için son hazırlıkları yürütüyoruz. Gerekli başvuruları yaptık” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Arzum’un hikayesinin 1954 yılında üç kardeşin elektrikli ev aletleri alıp satmasıyla başladığını söyleyen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “Faaliyet gösterdiğimiz sektör ekonomik ve politik dalgalanmalara en dayanıklı alanlardan biri. 2019 yıl sonu itibarıyla Türkiye küçük ev aletleri pazarının büyüklüğü 5.4 milyar TL seviyesinde. Küçük el aletleri pazarı Türkiye’de son 4 yılda yüzde 16.3 yıllık ortalama bileşik büyüme oranı ile büyüdü. Geçtiğimiz 5 yılda Türkiye ve dünyada, pandemi de dahil olmak üzere birçok büyük olay olmasına rağmen biz büyümeye devam ettik” dedi.

ÇOK SAYIDA FIRSAT VAR

Pazarın önemli oyuncularından biri olduklarını ifade eden Kolbaşı, “Halka arz için 14 Ekim’de SPK’ya başvuru yaptık. Arzum Türkiye’nin bir markası, pek çok ailenin evine girmiş, pazarda öncü bir konumu var ve bunu yıllardır istikrarla sürdürüyor. Önünde de gerek yurtiçi gerek yurtdışı pazarlarda pek çok fırsat var. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 6 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Halka arz oranı yüzde 41.31 olarak planlanıyor. Ancak ek satışla birlikte halka arz oranı yüzde 47.51’e kadar çıkabilir. Halka arz edilecek paylar özel sermaye fonuna ait. Arzum’un yüzde 51 oranında paylarına sahip olan Kolbaşı Ailesi ise hisse satmayacak” ifadelerini kullandı.

40 ÜLKEYE İHRACAT

Hong Kong, Şanghay ve Münih’te ofislerinin bulunduğunu aktaran Murat Kolbaşı, “40 ülkeye satış gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı satışlarımızın yüzde 52’sini AB ülkelerine yapıyoruz. Almanya öncelikli olmak üzere AB en önemli hedef pazarımız. Almanya’da iki koldan operasyon yapıyoruz. Arzum’u halihazırda bilen ve iyi tecrübeleri olan Türkler ile markamızı tanımayan Almanlar. AB’den Balkanlara kadar uzanıyoruz” şeklinde konuştu.

DİNAMİK BİR SÜREÇ GEREKTİRİYOR

E-tİcarette sağlıklı ve düzenli bir büyümeye sahip olduklarını belirten Murat Kolbaşı, şunları söyledi: “Her yıl bu alanda kendimizi geliştiriyor, yatırımlarımızı arttırıyoruz. Bugün ‘Arzum’ mobil uygulamamızla, tüm ürünlerimize, tek tıkla dünyanın istenilen yerinden ulaşmak mümkün. Bununla birlikte her ne kadar bu platform ile çok sayıda proje üzerinde çalışsak da dijitalleşmenin sürekli olarak takip gerektiren ve oldukça dinamik bir süreç olduğunun farkındayız. Arzum’un dijital dönüşümünü, yönetim olarak en üst seviyede planlıyor ve takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.


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