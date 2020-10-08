‹ Önceki Haber Hazine nakit gerçekleşmeleri açıklandı Hazine nakit gerçekleşmeleri açıklandı Sonraki Haber › Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

Halka arzda 20 yılın en hareketli dönemi

08.10.2020 - 09:11 | Son Güncelleme :
Halka arzda 20 yılın en hareketli dönemi | Ekonomi Haberleri

EY'nin raporuna göre, dünya genelinde halka arz sayısı, 2020’nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 artışla 447 olarak gerçekleşti. Böylece işlem sayısı bakımından son 20 yılın en hareketli çeyrek dönem yaşandı.

Denetim ve danışmanlık şirketi EY, Global Halka Arz Trendleri 2020 Raporunun üçüncü çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 artış göstererek 447 oldu.

Üçüncü çeyrekte halka arzlar yoluyla elde edilen gelir 95 milyar dolar olarak gerçekleşirken, gelirlerde 2019’nın aynı dönemine göre yüzde 138 yükseliş kaydedildi.

Raporda, yaşanan ivmelenmede Kovid-19 krizi nedeniyle yılın ilk yarısında halka arzların ertelenmesi, salgının yaz aylarında azalış göstermesi ve bol miktarda likiditeyle ABD borsalarında yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğu belirtildi.

##$HABER_1464736$##

Yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilen halka arzlardaki yükselişe, üçüncü çeyreğin en büyük işlem değerine ev sahipliği yapan Çin ve ABD piyasalarındaki yükselişlerin öncülük ettiği ifade edildi.

Çin ve Hong Kong’da gerçekleşen halka arzlardan elde edilen gelir yüzde 139 artış ve 46,4 milyar dolarla küresel gelirin yüzde 44’ini oluşturdu. Çin ve Hong Kong borsalarında halka arzda işlem sayısı 86’dan 217’ye yükseldi.

ABD'de halka arzda işlem sayısı 38’den 85’e yükselirken, elde edilen gelir üç kat artarak 33,1 milyar dolara ulaştı.

Avrupa, üçüncü çeyrekte Çin ve ABD'nin çok gerisinde kalması dikkati çekti. Halka arz sayısı yüzde 56 artarak 39’e yükselirken, bunlardan elde edilen gelirde yüzde 51 artışla 6,2 milyar dolara çıktı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.150 Değişim: -0,18% Hacim : 15.292 Mio.TL Son veri saati : 16:44
Düşük 1.145 08.10.2020 Yüksek 1.159
Açılış: 1.157
7,9313 Değişim: 0,63%
Düşük 7,8628 08.10.2020 Yüksek 7,9421
Açılış: 7,8818
9,3192 Değişim: 0,46%
Düşük 9,2582 08.10.2020 Yüksek 9,3543
Açılış: 9,2764
483,83 Değişim: 1,10%
Düşük 477,18 08.10.2020 Yüksek 484,76
Açılış: 478,56
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.