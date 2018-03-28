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Hakan Ateş iddiaları yalanladı

28.03.2018 - 15:28
Hakan Ateş iddiaları yalanladı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Varlık Fonu Başkanlığı’na getirileceği ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek yalanladı.

Ateş, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bugün bazı internet haber sitelerinde yer alan Türkiye Varlık Fonu yönetimine ilişkin haberler tamamen söylentiye dayalı olup, herhangi bir gerçeklik payı taşımamaktadır. Bu vesile ile spekülasyona dayalı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim."

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Etiketler

  • spekülasyon
  • Türkiye Varlık Fonu yönetimi
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