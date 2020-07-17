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Güneş Sigorta'nın sermaye artırımına SPK'dan onay

17.07.2020 - 08:49
Güneş Sigorta'nın sermaye artırımına SPK'dan onay | Ekonomi Haberleri

Güneş Sigorta'nın birleşme nedeniyle sermayesinin yüzde 115 bedelli artırılmasına SPK onay verdi.

Güneş Sigorta'nın 540 milyon lira olan sermayesini, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta ile birleşme nedeniyle 621.52 milyon lira bedelli artışla 1.16 milyar liraya çıkarma başvurusu SPK tarafından onaylandı.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgide, "Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta’nIn, 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolar esas alınarak, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta'nın tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Güneş Sigorta bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir" denildi.

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