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Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklentisi

05.08.2019 - 09:10
Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklentisi | Ekonomi Haberleri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,4 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,4 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,1, en yüksek yüzde 1,76 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,8 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,30, en yüksek yüzde 17,20 oldu.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,4) göre, bir önceki ay yüzde 15,72 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,70'e yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03 artış göstermişti.


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