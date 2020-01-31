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Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklenti

31.01.2020 - 15:00
Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklenti | Ekonomi Haberleri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 1.14 olurken; yıl sonu enflasyon tahmini ortalaması ise yüzde 9.91 oldu.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,14) göre, bir önceki ay yüzde 11,84 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 8,5-12 aralığında yer alırken, 2020 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,91 oldu.

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