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Goldman Sachs'tan Mavi satışı

16.02.2018 - 10:26

Goldman Sachs'ın hisseleri Mavi Jeans'te yüzde 5 sınırını geçtikten bir gün sonra yüzde 5'in altına geriledi.

Goldman Sachs`ın Mavi`deki hisseleri yeniden yüzde 5`in altına geriledi. Bir gün önceki bildiriminde 12 Şubat'ta 53 bin 663 adet Mavi Giyim hissesi alarak yüzde 5,05 hissedarlık oranına çıktığını açıklayan Goldman Sachs Group, bu sabah ise 13 Şubat'ta 46 bin 24 adet Mavi Giyim hissesi sattığını duyurdu.

Bu satışla birlikte Goldman Sachs'ın Mavi Giyim'deki toplam pay adedi 2 milyon 459 bin 707 adede ve hissedarlık oranı yüzde 5,05'ten yüzde 4,95'e düştü.

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Goldman Sachs'ın Washington adresinden yapılan açıklamada, "The Goldman Sachs Group, Inc. şirketinin Mavi Giyim nezdinde sahip olduğu paylar/oy haklan 13 Şubat 2018 itibariyle yüzde 5 eşiğinin altına düşmüştür." denildi.

Şirketin yüzde 27,41'i Blue International Holding'e ait ve Holding'in de tamamı Akarlılar Ailesi'ne ait. 


Etiketler

  • Goldman Sachs
  • Mavi Jeans
  • hissedarlık oranı
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