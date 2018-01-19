Goldman Sachs'tan 'faiz' tahmini

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`ndan yılın ikinci çeyreğinde 150 baz puanlık faiz artırımı bekliyor.

ABD dev yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımının seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu. Goldman Sachs, Merkez Bankası'ndan yılın ikinci çeyreğinde 150 baz puanlık faiz artırımı geleceğini tahmin ediyor. Faizlerin yükselmesi gerekeceğinin altını çizen kuruma göre , TCMB sadece enflasyon hayal kırıklığına uğrattığında, enflasyon beklentileri daha da yükseldiğinde ve Türk Lirası daha volatil hale geldiğinde harekete geçecek.

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Kurum, faiz artırımı tahmininin zamanlaması ve büyüklüğüne yönelik risklerin küresel finansal koşullara bağlı olduğunu ifade etti.

TCMB FAİZE DOKUNMADI

TCMB, aralık toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizinde gittiği 50 baz puanlık artırımın ardından, ocak toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyerek sabit bıraktı.

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