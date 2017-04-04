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Goldaş, iflasına neden olan davayı kazandı

04.04.2017 - 12:57

İngiliz mahkemesi, 9 yıldır Fransız Bankası Societe Generale ile Goldaş arasındaki 15 tonluk altına ilişkin alacak davasında Goldaş'ı haklı buldu.

Türkiye’nin önde gelen kuyumculuk şirketlerinden Goldaş’ın iflas etmesine neden olan gelişmede İngiliz mahkemesi Türk şirketini haklı buldu. Mahkemeden yapılan açıklamanın 83’üncü maddesinde, iflas eden Goldaş’ın haklı bulunduğu ve Societe Generale’ın tazminat ödemesi gerektiği vurgulandı.

Mahkeme ayrıca davalar nedeniyle zarar gören küçük yatırımcıların da mahkeme aracılığıyla hakkını arayabileceğine hükmetti. Tazminatın tutarı konusunda bir açıklama yapılmazken, uzmanların bu konuyla ilgili hesaplamalar yapacağı belirtildi.

"ZARARIMIZ TAZMİN EDİLECEK"

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Goldaş’ın eski yöneticilerinden Sedat Yalınkaya, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“9 yıldır söz konusu banka ile İngiltere mahkemelerinde süren hukuk mücadelemiz nihayet kesin bir şekilde lehimize sonuçlanmış bulunuyor. İngiliz mahkemesi, 2008 yılında bankanın İngiltere’de aldığı tedbir kararlarından doğan ‘her türlü zararın tazmin’ edilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda hukuk ekibimiz ivedilikle başta Goldaş Kuyumculuk, Goldart Holding ve diğer şirketlerimizin uğradığı zararın tazmini için gerekli girişimleri derhal başlatmak üzeredir.”

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Goldaş’ın yaşadığı sıkıntıların temelinde Fransız Societe General’le yaşadığı 15 ton altına ilişkin dava yatıyor. Societe General 2008 yılında Goldaş’a satılması için verdiği 500 milyon dolar değerindeki 15 ton altından bir daha haber alamadıklarını iddia ederek Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmuştu. Arkasından aralarında The Bank of Nova Scotia ve Commerzbank International SA gibi kurumlarla da yaşanan sorunlar nedeniyle davaların sayısı artmıştı. 2013’te Commerzbank International’ın açtığı davanın duruşmasında Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Goldaş hakkında iflas kararı verdi. Ancak Goldaş ve Fransız Societe Generale arasındaki sözleşmede “Yaşanacak ticari sıkıntıda İngiliz mahkemelerinin kararı esastır” maddesi bulunuyordu. Fransız şirket davaları Türkiye’de açmış, Goldaş’da bu hukuk mücadelesini İngiltere’ye taşımıştı.


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