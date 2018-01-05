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Gizemfrit, İspanyol Megacolor’ı aldı

05.01.2018 - 14:36 | Son Güncelleme : 05.01.2018 - 15:15

Akkök Şirketler Grubu bünyesinde yer alan ve dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit, İspanya’da seramik sektörü için inkjet mürekkebi üretimi gerçekleştiren Megacolor şirketini bünyesine kattı. Megacolor’ın yaratacağı ivme ile Gizemfrit önümüzdeki 5 yılda cirosunu yüzde 100 artırarak, 170 milyon dolara çıkaracak.

Beyaz eşya, mutfak gereçleri, seramik, alüminyum ve cam gibi günlük hayatımızdaki birçok ürünün kaplamasında kullanılan emaye ve seramik frit pazarının Türkiye’deki lider şirketi Gizemfrit, İspanya’da seramik sektörüne hizmet veren Megacolor şirketini satın aldı. Gizemfrit, bu yatırımla birlikte, seramik sektörü için inkjet mürekkebi ve pigment üretimine başlayacak.

“CARİ AÇIĞI KAPATMAYA DESTEK OLACAK”

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, Akkök Şirketler Grubu’na 2015 yılında katılan Gizemfrit’in hızlı bir büyüme ivmesi yakaladığını belirtti. Akkök Holding olarak kimya sektöründen kaynaklanan dış ticaret açığının yüzde 2’sini kapatmayı hedeflediklerini vurgulayan Dördüncü, şöyle devam etti: “Bu hedef doğrultusunda organik ve inorganik büyüme fırsatları ararken; katma değer yaratan, inovatif ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Şirketimiz, Megacolor ile birlikte seramik frit ve mürekkep (ink) sektöründe uluslararası bir oyuncu haline gelirken, cari açığı kapatma konusunda da önemli bir rol oynuyor. Gizemfrit’in cirosu bu yatırımla birlikte 5 yılda 85 milyon dolar artacak. 2022 yılında Gizemfrit’in cirosunun yüzde 100 artarak 170 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz.”

“AR-GE ALTYAPISI DAHA DA GÜÇLENDİ”

Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök ise Gizemfrit’in, Sakarya’da ürettiği kaplama malzemeleri ve renklendirici pigmentlerini, 6 kıtada 60 ülkeye ihraç ettiğini belirtti. Gizemfrit’in Türkiye emaye ve seramik frit pazarının lider şirketi olmasının yanı sıra, dünya emaye frit pazarının da ikinci büyük şirketi olduğunu söyleyen Dinçkök, “Bu başarının arkasında güçlü bir Ar-Ge altyapısı var. Megacolor ile birlikte bu altyapı daha da güçlenecek. Gizemfrit’in ürettiği kaplamaları ileride savunma sanayi ve havacılık sektörlerinde de göreceğiz. Ama şu an için önceliğimiz, Megacolor ile birlikte seramik kaplama sektöründe Gizemfrit’i dünyada da üst sıralara çıkarmak” dedi.

“SIRADA ABD, ÇİN VE BREZİLYA VAR”

Gizem Frit Genel Müdürü Veysi Küçük de Megacolor ile birlikte dünyadaki önemli seramik frit ve mürekkep (ink) üreticilerine rakip olacaklarını, orta vadede dünya seramik sektöründeki üçüncü büyük oyuncu haline gelmeyi hedeflediklerini söyledi. Küçük, şöyle devam etti:

“Hedefimiz, önümüzdeki 10 yıl içinde 5 kıtada endüstriyel faaliyet göstererek, inovatif ürünlerle performans kaplama sektörünü yönlendiren dünya lideri bir şirket olmak. Bu hedef doğrultusunda attığımız bu adım bizim için çok değerli. Önümüzdeki dönemde ABD ve Çin’de de yatırım yapmayı planlıyoruz. Şu anda fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Brezilya da radarımızda ancak oradaki ekonomik sorunların çözülmesini bekliyoruz.” 

YILDA 25 MİLYON EURO’LUK İTHALATIN ÖNÜNÜ KESECEK 

Bu satın almanın ülke ekonomisine, ihracatına, teknolojisine ve iş gücüne büyük katkı yapacağını vurgulayan Genel Müdür Küçük, “Türkiye’de seramik sektörü mürekkebin tamamını ithal ediyor. Yıllık yaklaşık 25 milyon Euro’luk bir ithalat yapılıyor. Bu satın alma, bu ithalatın önünü kesecek. Bunun yanı sıra, Megacolor ile birlikte Türkiye’ye pigment teknolojisi transferi yaparak, yüksek kalitede pigment üreteceğiz. Megacolor markasıyla hem yurt içine hem yurtdışına satış yapacağız. Megacolor’ın üretim kapasitesini de 3 katına çıkaracağız” dedi.


Etiketler

  • Megacolor
  • Akkök Şirketler Grubu
  • Ahmet Cemal Dördüncü
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