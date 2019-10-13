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Gıdada usulsüzlüğe göz açtırılmıyor

13.10.2019 - 18:05
Gıdada usulsüzlüğe göz açtırılmıyor | Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl gerçekleştirilen 860 bin gıda denetiminde, olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 76 milyon 582 bin 794 lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu denetimler sonucu 108 işletme için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl gerçekleştirilen 860 bin gıda denetiminde, olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 76 milyon 582 bin 794 lira idari para cezası verildi.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi için gıda ve bunlarla temas eden malzeme üreterek piyasaya sunan işletmelere yönelik sıkı takip yapılıyor. Resmi kontroller, yıllık denetim programlarının yanı sıra şüphe, şikayet, ihbar, TİMER, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı kapsamında şikayet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak da gerçekleştiriliyor. Bu kontroller, uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı yapılıyor.

Riske dayalı denetim sisteminde, işletmenin hijyen durumu, önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler ile gıda işletmecilerinin uyguladıkları otokontrol sonuçları göz önünde bulunduruluyor. Gıda işletmelerinin risk esaslı denetim sıklığı 1 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Bu çerçevede, bu yıl gıda işletmelerine 860 bin 415 denetim yapıldı. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 10 bin 675, toplamda 76 milyon 582 bin 794 lira idari para cezası uygulandı. 108 işletme için ise cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

TÜKETİCİ İÇİN ŞİKAYET İMKANI

Tüketicilere gıda güvenilirliğiyle ilgili her türlü ihbar, şikayet ve talebini, Türkiye'nin her yerinden "174" numarasını arayarak ya da mobil uygulama, canlı destek (webchat) ve e-posta yoluyla bildirebilme imkanı sağlandı.

Tüketicinin denetim mekanizmasına etkin katılımının sağlanması amacıyla kurulan "Alo 174 Gıda Hattı"na faaliyete geçtiği 14 Şubat 2009'dan bugüne kadar gıdayla ilgili bilgi edinme, ihbar ve şikayet kapsamında 641 bin 483 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 639 bin 365'i sonuçlandırıldı ve 50 bin 467 başvuruda denetimler sonucunda cezai işlem uygulandı.

Web tabanlı yazılım sayesinde gelen başvurulara anında ulaşılarak eş zamanlı takibi sağlanırken, şikayette bulunan tüketiciler, Alo 174'ü tekrar arayarak ya da kendisine verilen başvuru numarası aracılığıyla "http://www.alo174.gov.tr" adresi üzerinden başvurusunun sonucunu öğrenebiliyor.

Gıda kontrol görevlisi sayısı bu yıl 7 bini geçti.

OKUL KANTİNLERİNE DENETİM

Gıda konusunda temel hedefi tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak olan bakanlık, bu hedef doğrultusunda okul kantinlerine yönelik de denetim görevini yürütüyor. Bakanlıkça, en hassas tüketici gruplarından olan öğrencilerin gıda güvenilirliği konusunda bilinçlenmesine yönelik olarak bu yıl 81 il müdürlüğünce bin 585 eğitim verilirken, bu eğitimlerde 155 bin 629 öğrenciye ulaşıldı. 2023 yılına kadar sürecek eğitimlerle ülkede bulunan tüm okullarda öğrenim gören çocukların eğitim alması hedefleniyor.

2011 yılından bugüne kadar tüm eğitim-öğretim dönemlerinde okullar, yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhaneler her sömestrde en az bir, yılda en az 2 kez bakanlıkça denetleniyor. Bu çerçevede, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi ve yaz döneminde kantinlere 47 bin 805 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucu mevzuata uygun olmayan 195 kantine idari para cezası uygulandı.


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