Gelişen piyasalardan fon çıkışları hızlandı

Uluslararası Finans Enstitüsü'nden, gelen açıklamaya göre gelişen piyasalardan fon çıkışları, mayıs ayında hızlanarak 12.3 milyar dolara ulaştı.

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) açıklamasına göre; gelişen piyasalardan yerleşik olmayan fon çıkışları, mayıs ayında hızlanarak 12.3 milyar dolara ulaştı. Kurum tarafından yazılan notta söz konusu çıkışlarda; bünyesel yerel zorluklar, ABD'nin gümrük vergisi tehditlerini yenilemesi ve Avrupa'daki siyasi belirsizlik gibi unsurların bileşiminin etkili olduğu kaydedildi.

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Nisan ayında gerçekleşen fon çıkışları ise 300 milyon dolar seviyesindeydi.

Mayıs ayında gerçekleşen fon çıkışları, 8 milyar dolar ile Asya gelişen piyasalarında yoğunlaştı. Bunu, Afrika ve Orta Doğu takip etti.