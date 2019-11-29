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Gazprom'un net karı azaldı

29.11.2019 - 14:36
Gazprom'un net karı azaldı | Ekonomi Haberleri

Gazprom'un bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azalarak 212 milyar rubleye düştü.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin üçüncü çeyrek gelirinin, 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalışla 587 milyar rubleye gerilediği belirtildi. Şirketin net karının ise bu dönemde yüzde 45 azalarak 212 milyar rubleye (yaklaşık 3,3 milyar dolar) düştüğü, bu gerilemenin ana nedeninin doğal gaz ihracat hacminde ve fiyatlarındaki düşüş olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Gazprom'un bu yılın ocak-eylül döneminde elde ettiği net karın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük artışla 1 trilyon rubleye yükseldiği kaydedildi.

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Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi Gazprom'un net karı geçen yıl 1,5 trilyon ruble olarak gerçekleşmişti.

Gazprom'un yürüttüğü projeler arasında yer alan ve Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı'nın 2 Aralık'ta devreye alınması beklenirken, Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattının yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.


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