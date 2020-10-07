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Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri sert geriledi

07.10.2020 - 17:58
Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri sert geriledi | Ekonomi Haberleri

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,6 düşerek 14,3 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 123,3 milyar metreküpe düştü. Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 49,6 azaldı ve 14,3 milyar dolar oldu.

Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46 gerileyerek 82 dolara indi.

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Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp için doğal gaz fiyatının 90-100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolara) gerilemişti.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansının tahminlerine göre, küresel doğal gaz talebinin bu yıl yüzde 4 azalışla rekor seviyede düşmesi bekleniyor.


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