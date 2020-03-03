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Gazprom'dan Bulgaristan'a indirim

03.03.2020 - 17:52
Gazprom'dan Bulgaristan'a indirim | Ekonomi Haberleri

Bulgargaz Genel Müdürü Nikolay Pavlov “Yoğun görüşmelerin ardından büyük fiyat indirimi sağlandı. Gazprom ile ilişkilerimizin tarihinde böyle bir indirim görülmemiştir” dedi.

Bulgaristan’a doğal gaz temininde tekel konumundaki Rus enerji şirketi Gazprom'un, bu ülkeye sattığı gazın fiyatında yaklaşık yüzde 40 oranında indirime gittiği bildirildi.

Bulgaristan'ın doğal gaz şirketi Bulgargaz Genel Müdürü Nikolay Pavlov, Başbakan Boyko Borisov ve diğer bazı kabine üyeleri ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, “Yoğun görüşmelerin ardından büyük fiyat indirimi sağlandı. Gazprom ile ilişkilerimizin tarihinde böyle bir indirim görülmemiştir.” dedi.

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Pavlov, mutabakata bağlanan indirimli fiyatların geçmişe dönük, 5 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağını aktardı.

Başbakan Boyko Borisov da Gazprom'la 7 ay süren görüşmelerin ardından bugün doğal gaz fiyatlarına ilişkin imzalanan sözleşmenin Bulgaristan’a iletildiğini belirterek, Rusya'dan aldıkları gazın fiyatındaki indirimin yüzde 40'ı aştığını söyledi.

İndirim öncesi ve sonrası doğal gaz fiyatlarına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.


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