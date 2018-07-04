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GarantiBank'tan yeni sendikasyon

04.07.2018 - 09:43
GarantiBank'tan yeni sendikasyon

Garantı Bankası’nın iştiraki, Amsterdam merkezli GarantiBank International N.V. (GBI), 185 milyon dolarlık sendikasyon kredisini kullandı.

GarantiBank, sadece ABD dolar cinsinden borçlanmayı tercih etti. Toplamda 10 farklı ülkeden 14 adet kreditör bankanın katılımıyla gerçekleşen sendikasyonda Avrupa Birliği’nde yerleşik kreditör bankalar yüzde 75’le en büyük paya sahip oldu.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada bankaları da sendikasyona katkı sağladı. GBI Genel Müdürü Erhan Zeyneloğlu “Sadece dolar cinsinden borçlanmayı tercih ettiğimiz ve önceki yıla kıyasla belirgin maliyet avantajı sağladığımız bu sendikasyona gelen talep, bize güvenin güçlü bir göstergesi oldu” diye konuştu.


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