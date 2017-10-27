Garanti Bankası'nın kârı beklentilerin üzerinde

Garanti Bankası'nın üçüncü çeyrek kârı yüzde 18 artışla beklentilerin üzerinde geldi.

Garanti Bankası'nın ( GARAN ) üçüncü çeyrek solo net kârı yüzde 18 artışla 1.57 milyar lira oldu ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Reuters anketine göre bankanın net kârının 1.51 milyar lira olması bekleniyordu.

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Bankanın dün akşam KAP'a bildirdiği finansal konsolide olmayan sonuçlarına göre, net faiz geliri geçen yıl aynı dönemdeki 2.88 milyar liradan 3.62 milyar liraya yükseldi. Net ücret ve komisyon gelirleri de aynı dönemde 795.9 milyon liradan 964.7 milyon liraya yükseldi.