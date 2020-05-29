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Fransız devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

29.05.2020 - 09:11
Fransız devi binlerce kişiyi işten çıkaracak | Ekonomi Haberleri

Renault, önümüzdeki günlerde 10 bin 400'ü dünya genelinde, 4 bin 600'ü Fransa'da olmak üzere 15 bin kişiyi işten çıkaracak.

Fransız otomobil devi Renault'nun 2 milyar tasarruf planının bir parçası olarak dünya çapında binlerce işten çıkarma planı açıklaması bekleniyor.

AFP'ye göre plan iç hareketlilik önlemleri olarak işgücünü azaltmak amacıyla Fransa'da 4.600 işin kesilmesini içerecek.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, geçen günlerde yaptığı açıklamada Renault'nun ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve otomotiv devinin acil yardım almaması halinde batabileceğini söylemişti.

Le Maire, Europe 1 radyosuna Renault hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi Bakanı, Flins bölgesindeki Renault tesisinin kapatılamayacağını ve şirketin işi mümkün olduğunca ayakta tutmaya çalışması gerektiğini dile getirmişti.

Renault'nun krizi atlatmak için 5 milyar Euro mali destek talebinde bulunduğu ancak otomotiv devinin bu başvurusunun henüz onaylanmadığı belirtilmişti.

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