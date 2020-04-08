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Fransa'da 75 yılın en büyük ekonomik durgunluğu

08.04.2020 - 15:54
Fransa'da 75 yılın en büyük ekonomik durgunluğu | Ekonomi Haberleri

Fransa Merkez Bankası, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yılın ilk 3 ayında yüzde 6 gerilediğini açıkladı. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkenin bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini belirtmişti.

Fransa Merkez Bankası yapılan açıklamaya göre GSYH yılın ilk 3 ayında Kovid-19 nedeniyle yüzde 6 geriledi. Bunun 1945'ten bu yana Fransız ekonomisinin en kötü üç aylık performans olduğu belirtildi.

Mart ayının son 15 gününde ekonomik aktivitelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 düşüş yaşandığı kaydedildi.

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Merkez Bankası, ülkede alınan Kovid-19 tedbirlerinin GSYH'nin her 15 günde bir yüzde 1,5 gerilemesine neden olacağı tahmininde bulundu. Fransız basınındaki haberlere göre, bu ekonomik küçülmeyle ülke ekonomik durgunluğa girmiş oldu.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini belirtmişti.


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