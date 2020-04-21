‹ Önceki Haber SPK'dan risk kontrolü için önemli uyarı SPK'dan risk kontrolü için önemli uyarı Sonraki Haber › Küresel piyasalara petrol şoku! Bu gelişmeler takip edilecek Küresel piyasalara petrol şoku! Bu gelişmeler takip edilecek

Ford üretime arayı uzattı

21.04.2020 - 09:16
Ford üretime arayı uzattı | Ekonomi Haberleri

Ford Otomotiv Sanayi Kocaeli fabrikalarında üretime verdiği arayı 4 Mayıs’a kadar uzatma kararı aldığını açıkladı.

Ford Otomotiv Sanayi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Ford Avrupa’nın, koronavirüs salgınının yayılımına paralel olarak Avrupa’da ticaretin kesintiye uğraması ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle, üretim faaliyetlerine ara vermeyi devam ettirme yönünde aldığı kararlar dikkate alınarak şirketimizin Kocaeli fabrikalarında üretim faaliyetlerine ara verme süresi 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.

##$HABER_1461542$##

Ford Otomotiv’in 4 Nisan’da yaptığı açıklamada, "Ford Otosan, planlarını Sağlık Bakanlığının açıkladığı ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan tedbirler doğrultusunda güncellediğini bildirirken, üretim arasının mevcut koşullara bağlı olarak 27 Nisana kadar devam edeceği" belirtilmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.619 Değişim: -1,34% Hacim : 10.532 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 97.276 21.04.2020 Yüksek 98.503
Açılış: 98.368
6,9826 Değişim: 0,63%
Düşük 6,9352 21.04.2020 Yüksek 6,9972
Açılış: 6,9391
7,5806 Değişim: 0,56%
Düşük 7,5188 21.04.2020 Yüksek 7,6026
Açılış: 7,5382
376,36 Değişim: -0,56%
Düşük 372,32 21.04.2020 Yüksek 380,33
Açılış: 378,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.