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Ford Otosan'ın kârı yüzde 16.4 arttı

12.02.2020 - 09:24
Ford Otosan'ın kârı yüzde 16.4 arttı | Ekonomi Haberleri

Ford Otosan'ın net kârı 2019 yılında yüzde 16.4 artışla 2 milyar TL olurken; satışları yüzde 17.8 arttı.

Ford Otosan'ın net kârı geçen yılın tamamında yüzde 16.4 artışla 2 milyar liraya yükselirken, dördüncü çeyrekte ise yüzde 50.1 artışla 616.8 milyon liraya yükseldi. Şirket dün KAP'a açıkladığı bilançosuna göre satış gelirlerini yılın tamamında yüzde 17.8 artırarak 39.2 milyar liraya, sadece dördüncü çeyrekte ise yüzde 14.5 artırarak 11.5 milyar liraya yükseltti.

Daha önce açıkladığı tedarikçi kaynaklı parça sorunu nedeniyle araç üretimi yüzde 1.3 azalarak 369 bin 27 adete inen Ford Otosan, bilançoyla birlikte açıkladığı 2020 hedeflerine göre 370 bin ile 380 bin adet arasında üretim öngörüyor.

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Şirket geçen yılın tamamında yüzde 1.7 artışla 335 bin 455 adet olan ihracatının 2020'de 330 bin-340 bin adet olacağını öngördü. Geçen yıl yüzde 26.3 düşüşle 48 bin 464 adet olan yurtiçi satışlarının ise 60 bin-70 bin adete yükseleceğini tahmin etti.

Geçen yıl 1.05 milyar lira, yani Reuters hesaplamalarına göre yıl sonunda yaklaşık 158 milyon Euro yatırım harcaması yapan şirket, 180-200 milyon Euro yatırım harcaması öngördü.


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