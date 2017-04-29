‹ Önceki Haber Metro Holding üst yönetiminde değişiklik Metro Holding üst yönetiminde değişiklik Sonraki Haber › Vergi indirimi süresi uzatıldı Vergi indirimi süresi uzatıldı

Fitch'ten 4 ülke hakkında açıklama

29.04.2017 - 11:34

Fitch Ratings, Hollanda, Ukrayna ve Letonya'nın kredi notlarını korudu. Japonya'nın görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hollanda, Ukrayna, Litvanya ve Japonya'ya ilişkin kredi notu ve görünümleri açıkladı.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Hollanda'nın uzun dönem yabancı ve yerli para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, cari fazlanın 2011'den beri gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 9'undan fazla olduğuna dikkat çekilirken, ülkenin finansal esnekliğinin yüksek olduğu vurgulandı.

Hollanda ekonomisinin 2015'te yüzde iki, 2016'da yüzde 2,2 büyüdüğünün kaydedildiği açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2, gelecek sene de yüzde 1,8 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Ukrayna

Fitch Ratings, Ukrayna'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "B-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu duyurdu.

Ukrayna ile ilgili açıklamada ülkenin zayıf dış likiditesine, yüksek kamu borcuna, yapısal zayıflıklarına ve jeopolitik risklerine işaret edildi.

Azalan çelik ihracatı ve artan enerji ithalatı nedeniyle geçen sene yüzde 3,6 olan cari açığın gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının bu yıl ve gelecek sene yüzde 4,3 seviyesine çıkmasının beklenildiği ifade edildi.

Öte yandan, Ukrayna'nın tarım ürünlerinin ihracatındaki yükselişin, ülkenin ticaret açığındaki artışı hafifletmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Ukrayna ekonomisinin geçen sene yüzde 2,3 büyüme göstererek beklentileri aştığına dikkat çekilirken, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2, gelecek sene de yüzde 3 büyümesinin öngörüldüğü bilgisine yer verildi.

Letonya

Fitch Ratings, Letonya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu aktardı.

Letonya ile ilgili açıklamada, ülkenin kurumsal gücünün, siyasi çerçevesinin ve avro bölgesi üyeliğinin kredi notuna olumlu etkisinin olduğu vurgulanırken, kişi başına düşen milli gelirin düşük olması ve zayıf dış finansmanın kredi notunu zorladığı belirtildi.

Ülke ekonomisinin 2015'te yüzde 2,7, 2016'da yüzde 2 büyüdüğü bilgisi paylaşılırken, ekonominin bu yıl yüzde 2,6 büyümesinin beklenildiği bildirildi.

Japonya

Fitch Ratings, Japonya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "A" seviyesinde korunduğunu, görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çekildiğini açıkladı.

Japonya ile ilgili açıklamada ülkenin ekonomik görünümünün iyileştiğinin altı çizilirken, bunun kamu borcu üzerindeki riskleri de azalttığı vurgulandı.

Dış talebin beklentileri aştığına dikkat çekilirken, ihracatın büyümeye olumlu katkı yapmasının beklendiği yorumunda bulunuldu. Ayrıca, güçlü iş gücü piyasasının, artan kamu yatırımlarının ve gelişmekte olan turizm sektörünün ekonomiyi destekleyeceği kaydedildi.

Fitch Ratings, ülke ekonomisine dair büyüme beklentisini de bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 1'e, gelecek sene için de yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a yükselttiğini bildirdi.


‹ Önceki Haber Metro Holding üst yönetiminde değişiklik Metro Holding üst yönetiminde değişiklik Sonraki Haber › Vergi indirimi süresi uzatıldı Vergi indirimi süresi uzatıldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
94.655 Değişim: 0,40% Hacim : 4.166 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 93.946 28.04.2017 Yüksek 94.965
Açılış: 94.423
3,5521 Değişim: -0,25%
Düşük 3,5382 28.04.2017 Yüksek 3,5733
Açılış: 3,561
3,8707 Değişim: -0,16%
Düşük 3,8665 28.04.2017 Yüksek 3,8952
Açılış: 3,8769
144,85 Değişim: 0,06%
Düşük 144,08 28.04.2017 Yüksek 145,38
Açılış: 144,77
1,0895 Değişim: 0,20%
Düşük 1,0857 28.04.2017 Yüksek 1,0948
Açılış: 1,08726
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.