Fitch'ten 4 ülke hakkında açıklama

Fitch Ratings, Hollanda, Ukrayna ve Letonya'nın kredi notlarını korudu. Japonya'nın görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hollanda, Ukrayna, Litvanya ve Japonya'ya ilişkin kredi notu ve görünümleri açıkladı.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Hollanda'nın uzun dönem yabancı ve yerli para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, cari fazlanın 2011'den beri gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 9'undan fazla olduğuna dikkat çekilirken, ülkenin finansal esnekliğinin yüksek olduğu vurgulandı.

Hollanda ekonomisinin 2015'te yüzde iki, 2016'da yüzde 2,2 büyüdüğünün kaydedildiği açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2, gelecek sene de yüzde 1,8 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Ukrayna

Fitch Ratings, Ukrayna'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "B-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu duyurdu.

Ukrayna ile ilgili açıklamada ülkenin zayıf dış likiditesine, yüksek kamu borcuna, yapısal zayıflıklarına ve jeopolitik risklerine işaret edildi.

Azalan çelik ihracatı ve artan enerji ithalatı nedeniyle geçen sene yüzde 3,6 olan cari açığın gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının bu yıl ve gelecek sene yüzde 4,3 seviyesine çıkmasının beklenildiği ifade edildi.

Öte yandan, Ukrayna'nın tarım ürünlerinin ihracatındaki yükselişin, ülkenin ticaret açığındaki artışı hafifletmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Ukrayna ekonomisinin geçen sene yüzde 2,3 büyüme göstererek beklentileri aştığına dikkat çekilirken, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2, gelecek sene de yüzde 3 büyümesinin öngörüldüğü bilgisine yer verildi.

Letonya

Fitch Ratings, Letonya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu aktardı.

Letonya ile ilgili açıklamada, ülkenin kurumsal gücünün, siyasi çerçevesinin ve avro bölgesi üyeliğinin kredi notuna olumlu etkisinin olduğu vurgulanırken, kişi başına düşen milli gelirin düşük olması ve zayıf dış finansmanın kredi notunu zorladığı belirtildi.

Ülke ekonomisinin 2015'te yüzde 2,7, 2016'da yüzde 2 büyüdüğü bilgisi paylaşılırken, ekonominin bu yıl yüzde 2,6 büyümesinin beklenildiği bildirildi.

Japonya

Fitch Ratings, Japonya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "A" seviyesinde korunduğunu, görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çekildiğini açıkladı.

Japonya ile ilgili açıklamada ülkenin ekonomik görünümünün iyileştiğinin altı çizilirken, bunun kamu borcu üzerindeki riskleri de azalttığı vurgulandı.

Dış talebin beklentileri aştığına dikkat çekilirken, ihracatın büyümeye olumlu katkı yapmasının beklendiği yorumunda bulunuldu. Ayrıca, güçlü iş gücü piyasasının, artan kamu yatırımlarının ve gelişmekte olan turizm sektörünün ekonomiyi destekleyeceği kaydedildi.

Fitch Ratings, ülke ekonomisine dair büyüme beklentisini de bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 1'e, gelecek sene için de yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a yükselttiğini bildirdi.