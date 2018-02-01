Fitch'ten 3 Türk bankası için karar

Fitch, Anadolubank ve Fibabanka`nın kredi notlarını BB-,Şekerbank`ın kredi notunu B+ olarak teyit etti. Görünümleri `durağan` olarak belirledi.

Fitch Ratings, artan fonlama maliyetleri nedeniyle kar marjlarının baskı altına geldiğine işaret ederek, fonlama maliyetlerinin daha da artması halinde karlar üzerinde gelirler üzerinde baskı oluşacağına ve bankaların büyümelerinin sınırlanacağına işaret etti.

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2017'de 3 bankanın da varlık kalite ölçülerinin baskı altında kaldığını belirten Fitch, bunun zorlu faaliyet ortamını yansıttığını ifade etti.