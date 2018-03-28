Fitch, Malezya'nın kredi notunu teyit etti

Malezya'nın uzun vadeli döviz cinsinden "A-" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümü teyit edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, Malezya’nın uzun vadeli döviz cinsinden "A-" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünün teyit edildiği bildirildi.

Malezya’nın 2016'da yüzde 4,2 olan ekonomik büyümesinin, geçen yıl yüzde 5,9’a yükselerek beklentileri aştığı hatırlatılan açıklamada, ülkede ekonomik büyümenin 2017'de güçlü iç talep ve ihracat tarafından desteklendiği, bu yıl ve 2019'da ise ekonomik büyümenin güçlü seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

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Ülkede ağustos ayında genel seçimin yapılacağına işaret edilen açıklamada, seçim sonucunun ekonomik politikada dikkate değer bir değişime neden olmasının beklenmediği belirtildi.

Açıklamada, küresel para politikalarında sıkılaşmanın ve korumacı ekonomi politikalarının ülkenin ekonomik görünümünde risk oluşturabileceği vurgulandı.

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