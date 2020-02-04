‹ Önceki Haber Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi Sonraki Haber › İrlanda Google'a inceleme başlattı İrlanda Google'a inceleme başlattı

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı geriledi

04.02.2020 - 16:52
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı geriledi | Ekonomi Haberleri

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, kasımda 175 milyar 947 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı. Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, kasımda bir önceki aya göre 1 milyon dolar artarken, yükümlülükler 1 milyar 502 milyon dolar azaldı.

Net döviz pozisyon açığı ise 175 milyar 947 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 1 milyar 503 milyon dolar geriledi. Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 212 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 216 milyon dolar ve 947 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 2 milyar 350 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 7 milyon dolar ve 841 milyon dolar artış kaydetti.

##$HABER_1459994$##

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Kasım 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 149 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 2 milyar 499 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 741 milyon dolar, uzun vadeli krediler de 107 milyon dolar yükseldi.

Kasım 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 103 milyar 993 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 94 milyar 446 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 9 milyar 547 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
122.136 Değişim: 2,43% Hacim : 12.870 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 120.159 04.02.2020 Yüksek 122.220
Açılış: 120.476
5,9701 Değişim: -0,25%
Düşük 5,9624 04.02.2020 Yüksek 5,9880
Açılış: 5,9853
6,5891 Değişim: -0,47%
Düşük 6,5879 04.02.2020 Yüksek 6,6241
Açılış: 6,6199
298,07 Değişim: -1,77%
Düşük 297,80 04.02.2020 Yüksek 304,00
Açılış: 303,44
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.