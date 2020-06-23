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Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi

23.06.2020 - 15:21
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, haziranda bir önceki aya göre 1,9 puan artarak 146,7 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi  (FHGE) açıklandı.

Haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, haziranda bir önceki aya göre 1,9 puan artarak 146,7 seviyesine çıktı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlenirken, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

Son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenerek devam etti.

Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 1,6, 12,3 ve 10,0 puan arttı.


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