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Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde arttı

24.10.2019 - 16:03
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde arttı | Ekonomi Haberleri

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ekimde bir önceki aya göre 3,1 puan artarak 142,5 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı. Ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, FHGE, ekimde bir önceki aya göre 3,1 puan artarak 142,5 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu FHGE'yi azalış, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde etkiledi.

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İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıflarken, son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler güçlendi.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ay azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlemlenirken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak sürdü.

Ekim ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,1 ve 5,0 puanlık artış yaşandı. "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 1,8 puanlık azalış oldu.


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