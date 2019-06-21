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Finansal Hizmetler Güven Endeksi arttı

21.06.2019 - 15:44
Finansal Hizmetler Güven Endeksi arttı | Ekonomi Haberleri

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), haziranda bir önceki aya göre 10,0 puan artarak 153,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı. Haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, FHGE, haziranda bir önceki aya göre 10 puan artarak 153,2 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış, son 3 aydaki iş durumu ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi azalış yönünde etkiledi.

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İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler zayıflayarak devam etti.

Son üç aydaki istihdamda azalış bildirenler lehine olan seyir, artış bildirenler lehine dönerken, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise azalış bekleyenler lehine döndü.

Haziranda, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörleri bir önceki aya göre sırasıyla 10,1 ve 7,1 artarken, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler"sektöründe 1,7 puanlık azalış old


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