Merkez Bankası'nın yayınladığı finansal istikrar raporuna göre, Türkiye finans sektörü güçlü sermaye yapısına sahip açıklaması yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. Merkez'in raporunda, "Bankacılık sektörünün aktif kalitesi ile güçlü likidite ve sermaye rasyoları finansal sistemin dayanıklılığını desteklemektedir" denilirken, bir önceki rapor dönemine göre yurt içi finansal koşullarda sıkılaşma gözlendiği ifade edildi. Merkez bir önceki raporunu Kasım 2017'de yayımlamıştı.

Raporda kredi büyümesinin tarihsel ortalamalarına dönmesiyle ekonomide dengelenme eğiliminin başladığı dile getirildi.

"Dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı bir eğilim sergilemektedir" denilen raporda, "Artan korumacılık eğilimleri ve jeopolitik risklere rağmen küresel büyüme olumlu seyrini devam ettirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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