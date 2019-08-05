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Fiat: Renault tek potansiyel ortak değil

05.08.2019 - 10:43 | Son Güncelleme :
Fiat: Renault tek potansiyel ortak değil | Ekonomi Haberleri

Fiat Chrysler Automobiles CEO’su Manley, "Renault tek potansiyel ortak değil" açıklamasında bulundu.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) CEO’su Mike Manley, Renault ile ortaklık konusunda kapılarının açık olduğunu, ancak, Fransız üreticinin tek potensiyel ortak olmadığını söyledi. Manley, "Görüşmekten, konuşmaktan mutlu oluruz, ancak tek başımıza da ilerleyebiliriz" dedi.

Stratejik olarak baktıklarında, güçlü bir gelecekleri ve yatırım yaptıkları net bir planları olduğunu belirten Manley, "Ancak bu, bir ortaklık, işbirliği veya birleşme yoluyla daha iyi bir geleceğe açık olmadığımız, bununla ilgilenmediğimiz anlamına gelmiyor" diye konuştu.

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Otomotiv üreticilerinin tek potansiyel ortak olmadıklarının altını çizen Manley, "Belirli teknolojiler konusunda yardımcı olacak kuruluşlar var. Otomobil ile müşterileri buluşturan kuruluşlar olabilir. Geçmişte hiç gündeminize dahi gelmeyen işbirlikleri olabilir" dedi.

Fiat Chrysler’in Renault ile birleşme görüşmelerine yeniden başlamaya açık olduklarını vurgulayan Manley, bunun yanında, Renault’un tek potansiyel ortak olmadığını da vurguladı.

ABD’li firmayla ortaklık görüşmelerine yeniden başlaması beklenen Fransız otomobil üreticisi Renault ise, bu görüşmelerin önünü açmak için Nissan Motor’daki payını azaltmak üzere görüşmeler yürütüyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre Nissan Motor ve Renault yöneticileri global ortaklıklarını yeniden şekillendirmeyi görüşüyorlar.

Nissan, Renault’un Şirket’teki yüszde 43.4 payını azaltmasını ve iki şirket arasında uzun süredir var olan gerilimin bu global ortaklığın yeniden şekillendirilmesi yoluyla çözülmesini istiyor. Nissan’ın Renault’da oy hakkı olmayan yüzde 15 payı bulunuyor.


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