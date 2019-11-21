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Fiat Chrysler: Peugeot ile görüşmeler devam ediyor

21.11.2019 - 16:19 | Son Güncelleme :
Fiat Chrysler: Peugeot ile görüşmeler devam ediyor | Ekonomi Haberleri

Fiat Chrysler, General Motors'un kendisine açtığı yasadışı faaliyet davasına rağmen, Peugeot ile dünyanın en büyük dördüncü otomobil imalat firmasını oluşturmak için yaptığı görüşmelerin iyi gittiğini açıkladı.

General Motors, ticari rakibi Fiat Chrysler'ın toplu pazarlık süreçlerine fesat karıştırmak ve çıkar sağlamak amacıyla United Auto Workers sendika yetkililerine yıllarca rüşvet verdiği ve bunun kendisini milyarlarca dolar zarara uğrattığı iddiasıyla dava açtı.

Fiat Chrysler basın sözcüsü, Pegueot ile yapılan ortaklık görüşmelerine ilişkin olarak, "görüşmeler pürüzsüz bir şekilde ilerliyor" dedi.

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Fiat Chrysler Genel Müdürü Mike Manley, çalışanlarına hitap ettiği mektupta, "Bu dava, hem içeriği hem zamanlaması bakımından bizi şaşkınlığa uğrattı. Bunun yalnızca PSA ile olan birleşme görüşmelerini sekteye uğratmak için yapıldığını zannediyoruz" dedi.

FiatChrysler mektupta yaptığı açıklamada, bu "mesnetsiz" davaya karşı kendilerini güçlü bir şekilde savunacaklarını da ifade etti.


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