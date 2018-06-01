"Fed'in kademeli faiz artışı uygun bir yol"

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainard, "Kademeli faiz artışını uygun bir yol olarak görmeye devam ediyorum" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Fed'in kademeli faiz artışını uygun bir yol olarak gördüğünü söyledi. Brainard, New York'taki Forecasters Club'ta yaptığı konuşmasında, "Kademeli faiz artışını uygun bir yol olarak görmeye devam ediyorum. Ancak ortaya çıkabilecek risklere karşı tedbirli ve değişen koşullara karşı da uyum sağlamak için hazırlıklıyım." ifadelerini kullandı.

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Fed'in kademeli olarak faiz artırmaya devam etmesinin güçlü iş gücü piyasası koşulları ve enflasyon hedefiyle tutarlı olmasının muhtemel olduğunu belirten Brainard, bu yılın geri kalanında ekonomik büyüme görünümünün pozitif olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Brainard, İtalya'daki siyasi gelişmelerin küresel büyüme açısından bazı riskleri yeniden gündeme getirdiğine dikkati çekerek, Avro Bölgesindeki finansal koşulların bir nebze kötüleştiğini vurguladı.