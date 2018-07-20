Fed'den Trump'ın açıklamalarına karşı değerlendirme

Fed St.Louis Şubesi Başkanı Bullard, Trump'ın yorumlarının FOMC kararlarını etkilemeyeceğini açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) St.Louis Şubesi Başkanı James Bullard, Trump'ın yorumlarının Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararlarını etkilemeyeceğini açıkladı.

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Bullard ayrıca, "Trump'ın Fed'e ilişkin yorumlarına ağırlık vermesini bekliyorum. Ancak bu Fed'in istikrarlı enflasyon ve maksimum istihdam hedefini değiştirmez" dedi. Bullard, "Tırmanan ticaret Savaşları ABD ekonomisi için risk oluşturabilir" ifadelerini kullandı.