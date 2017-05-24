FED tutanakları açıklandı! Piyasalara ne mesaj verdi?

Fed, gelecek verilerin ekonomideki yavaşlamanın geçici olmasını göstermesi durumunda "yakında" faiz artırabileceğine işaret etti.

Fed yetkilileri, Mayıs başında yaptıkları toplantıda ABD ekonomisinde yakın dönemde görülen yavaşlamanın geçici olduğu net bir şekilde belli olana kadar faizlerin artırılmaması konusunda görüş birliğine varırken, yetkililerden çoğu faiz artırımının yakında yapılabileceğini ifade etti.

Fed tarafından 2-3 Mayıs'ta yapılan para politikası toplantısının dün akşam yayımlanan tutanaklarına göre toplantıya katılan yetkililerin neredeyse tamamı merkez bankasının elinde değeri birkaç trilyon doları bulan tahvillerin bu yıl içinde azaltılmaya başlamasını istiyor.

Yatırımcıların birçoğu gelecek ayki Fed toplantısında faizlerin artırılacağını düşünüyor. Ancak tutanaklar merkez bankasının para politikasını belirleyen kurulun "genel olarak" ekonominin ilk çeyrekte kaydettiği yavaşlamadan ne hızda çıkabileceğine bağlı olarak faiz artırılabileceği görüşünde olduğunu gösterdi.

Tutanakta, "Kurul üyeleri genel olarak (para politikasının) ekonomiye verdiği desteği kaldırmadan önce ekonomik aktivitede son dönemde görülen yavaşlamanın geçici olduğuna işaret eden kanıtlar görmenin ihtiyatlı olacağını değerlendirmiştir" denildi. İfade, merkez bankasının para politikasını sıkılaştırma konusunda temkinli olduğuna işaret ediyor.

Bu ifadeye karşılık Fed yetkilileri ekonominin ivme kazanmasını beklediklerini de açıkça ifade etti.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Atlanta merkezli Voya Investment Management şirketinde tahvil yatırımları yöneticisi Matt Toms, "Haziran artırımına kapıyı açık bıraktılar. Haziran'da (faiz) artırdıktan sonra dördüncü çeyrekte de artıracaklarını düşünüyorum" dedi.

Fed yetkilileri ayrıca ilk çeyrekte ekonominin neden yavaşladığı ve fiyat göstergelerinin neden yüzde 2 olan enflasyon hedefinden daha da uzaklaşıldığına işaret ettiğini değerlendirdi.

Hem Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Kurulu'nda (FOMC) oy sahibi olan hem de FOMC'de bu yıl oy kullanmayan yetkililerden oluşan geniş bir grup yakında faizlerin artırılmasının gerekeceğini ifade ederken, merkez bankasının bilançosunun küçültülmesi için hazırlanan bir tasarıyı da görüştü.

Fed, 2007-2009 finansal krizinin ardından ekonomiyi ayağa kaldırmak için faizleri neredeyse sıfıra indirmenin yanı sıra 4 trilyon dolardan daha fazla Hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet satın almıştı.

Fed çalışanlarının hazırladığı ve "olası operasyonel yaklaşım" olarak adlandırılan tasarı, itfası gelen tahvillerden sağlanan gelirle yeniden tahvil alınmasına son verilmesine dayanıyor.

Tasarıya göre itfası gelen tahvillerden her ay belirli bir tutarın bilançodan çıkmasına izin verilecek. Başlangıçta bu tutar düşük düzeyde tutulacak, üç ayda bir ise artırılacak.

Tutanaklarda, "Neredeyse her politika yapıcı bu genel yaklaşım lehine görüş belirtti" denildi.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Uluslararası piyasalarda, Fed'in Mayıs ayı tutanaklarının ardından ABD hisseleri ve tahviller yükseldi, dolar zayıfladı.

Batı Teksas Petrol ü (WTI), beş günlük kazancının ardından yüzde 0.5 düşerek varil başına 51.21 dolara indi.