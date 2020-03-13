‹ Önceki Haber Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM'de Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM'de Sonraki Haber › Avrupa borsalarında tarihin en sert günlük düşüşü Avrupa borsalarında tarihin en sert günlük düşüşü

Fed piyasalara para pompalayacak

13.03.2020 - 08:55 | Son Güncelleme :
Fed piyasalara para pompalayacak | Ekonomi Haberleri

Fed, yeni tip Corona virüs endişesindeki piyasalara 1.5 trilyon dolarlık likidite enjekte edecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak.

New York Fed'den yapılan açıklamaya göre, banka bugün gerçekleştirdiği 3 ay vadeli repo işlemiyle piyasaya 500 milyar dolarlık likidite sağladı.

Yarın da 3 ay ve 1 ay vadeli 2 repo işlemiyle piyasaya 500'er milyon dolarlık likidite sunacak banka, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin yaşandığı piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunmuş olacak.

##$HABER_1460660$##

Bankanın 500 milyar dolarlık 3 ay ve 1 ay vadeli repo işlemleri ayın geri kalanında haftalık olarak gerçekleştirilecek. Öte yandan, banka haftada iki kez gecelik repo operasyonlarıyla en az 175 milyar dolar ve 2 hafta vadeli repo operasyonlarıyla en az 45 milyar dolar sunmaya devam edecek. Söz konusu repo işlemleri 13 Nisan'a kadar devam edecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.151 Değişim: 1,61% Hacim : 3.951 Mio.TL Son veri saati : 13:03
Düşük 91.644 13.03.2020 Yüksek 96.409
Açılış: 93.658
6,2630 Değişim: -0,86%
Düşük 6,2512 13.03.2020 Yüksek 6,3215
Açılış: 6,3173
6,9959 Değişim: -1,09%
Düşük 6,9848 13.03.2020 Yüksek 7,0917
Açılış: 7,0729
319,00 Değişim: -0,43%
Düşük 315,15 13.03.2020 Yüksek 323,22
Açılış: 320,36
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.