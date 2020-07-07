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"Fed neler olduğunu anlamaya çalışıyor"

07.07.2020 - 16:36
"Fed neler olduğunu anlamaya çalışıyor" | Ekonomi Haberleri

Atlanta Fed Başkanı Bostic, Fed’in ABD ekonomisindeki gelişmeleri yakından izleyerek, "tam olarak neler olduğunu anlamaya çalıştığını" söyledi.

Atlanta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Raphael Bostic, Financial Times’ın sorularını yanıtladı. Bostic, bir yandan birçok eyalette yüksek sayıda yeni vakalar yaşanırken, ABD ekonomisinin, Covid-19 krizinden toparlanmasında dengelenme gördüğünü söyledi.

ABD Haziran ayı ISM hizmetler endeksi dün 57.1 değerini alarak 50.2 olan beklentileri aştı ve dünya ekonomisinin Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkilerinden sonra sağladığı toparlanmaya duyulan güveni artırdı.

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Bostic, ekonomideki gelişmelerden bazılarının olumsuz etkileri olabileceğini ve bunun da gidişatı biraz inişli-çıkışlı duruma getirebileceğini vurguladı ve ekledi: "Fed, tam olarak neler olup bittiğini anlayabilmek için bu gelişmeleri yakından izliyor."


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