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"Fed faizleri artırmak için acele etmeyecek"

10.04.2017 - 09:01

St. Louis Fed Başkanı Bullard, "Fed faizleri artırmak için bir acele içinde değil" şeklinde açıklama yaptı.

ABD St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'nin bir süre daha devam edecek düşük büyüme ve düşük verimlilik döneminde olduğunu ve bu durumdan dolayı faizleri artırmakta acele etmemek gerektiği görüşünü tekrarladı.

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Avustralya'da bugün yapması planlanan bir konuşmanın metninde Bullard, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yapacağı herhangi bir mali veya vergi değişiminin en az önümüzdeki yıla kadar ekonomik görünümü etkilemesinin çok muhtemel olmadığını belirtti. Bullard aynı zamanda ekonomik büyüme hızı artana kadar Fed'in faiz oranını hedefini yükseltmesi için bir neden olmadığını da ifade etti.

New York Fed Başkanı William Dudley de Cuma akşamı yaptığı bir açıklamada Fed'in tahvil portföyünü daralttığı bir dönemde faiz artışına gitmeyebileceğini söyleyerek, Fed'in faiz artış planlarına verilecek aranın kısa olacağı sinyalini verdi.


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