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FED faiz kararını açıkladı

03.05.2017 - 22:33 | Son Güncelleme : 04.05.2017 - 08:22

Fed faizleri sabit tuttu, birinci çeyrekte zayıf ekonomik performansın geçici olduğunu belirtti.

ABD merkez bankası Fed dün sonlanan iki günlük toplantısının ardından faizleri sabit tutarken, güçlü istihdam piyasasının da altını çizerek ekonomide birinci çeyrekte yaşanan zayıflığın geçici olduğunu belirtti ve bu yıl iki kez daha faiz artırmak için yola devam ettiği sinyallerini verdi.

Fed aynı zamanda tüketici harcamalarının sağlam kalmaya devam ettiğinin, iş yatırımlarının güçlendiğinin ve enflasyonun hedefe yakın bir seyir izlediğinin de altını çizdi.

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Görüş birliğiyle yapılan açıklamada, "Komite ilk çeyrekte görülen (ekonomik) yumuşaklığın geçici olduğu görüşünde hemfikir" ifadeleri kullanıldı.

Politika yapıcılar ekonomik aktivitenin yavaşlamasına rağmen istihdam piyasasındaki güçlenmenin devam ettiğini belirterek, "Tüketimde devam eden büyümeyi destekleyen temeller de sağlam kalmayı sürdürdü" dediler.

Fed en son Mart ayında yaptığı politika toplantısında faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 0.75 ile yüzde 1 arasına yükseltmişti.

Fed politika yapıcıları bu haftaki toplantının öncesinde yaptıkları açıklamalarda önceki senelere göre Fed'in bu yıl iki faiz artırımı konusunda kendisine daha çok güvendiğini belirttiler.

Fed'in dün açıklanan kararla beraber ekonomik büyüme konusunda iyimser kaldığı ve faizlerin artırılmasına dair planlarının devam ettiği sinyallerini vermesi üzerine dolar, Euro ve yen karşısında değer kazanırken, hazine tahvil getirileri de hafif yükseliş gösterdi.


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