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"Fed faiz artırmaya devam etmeli"

22.02.2018 - 09:45

Dallas Fed Başkanı Kaplan, Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Fed'in Mart ayındaki FOMC toplantısından başlayarak bu yıl 3 faiz artırımı yapması bekleniyor.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in son vergi indirimleri ile birlikte hızlanması beklenen ekonomik büyümeye yanıt olarak faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. "Fed'in yavaş yavaş ve sabırlı şekilde federal fon faiz oranlarını 2018'de artırmaya devam etmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuşan Kaplan, "Tarih, ekonomik konjonktürün bu aşamasında Fed'in gevşek para politikasını sona erdirmek için çok uzun süre beklemesinin aşırılıkların ve dengesizliklerin oluşmaya başlamasına yol açacağına işaret ediyor" dedi.

Fed'in en yeni üyesi Başkan Yardımcısı Randal Quarles, iş dünyasında artan iyimserlik ve ekonomideki hızlı büyüme ışığında Fed'in faiz artırımlarına devam etmesi gerektiği yönündeki çoğunluğa destek verdi.

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Fed'in yavaş yavaş faiz artırmasını "uygun' olduğunu ifade eden Quarles, bunun devam etmesi gerektiğini söyledi. Quarles,"Politika faizlerini kademeli olarak daha da artırılmasının, hem sağlıklı bir istihdam piyasasını sürdürmek hem de enflasyona yüzde 2 hedefimiz civarında istikrar kazandırmak için uygun olacağını öngörüyorum" diye konuştu.

Fed'in Mart ayındaki FOMC toplantısından başlayarak bu yıl 3 faiz artırımı yapması bekleniyor.


Etiketler

  • FED
  • ekonomik büyüme
  • Robert Kaplan
  • faiz artırımları
  • vergi indirimleri
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