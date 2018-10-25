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Fed Bej Kitap: Şirketler zorluk yaşıyor

25.10.2018 - 08:49
Fed Bej Kitap: Şirketler zorluk yaşıyor | Ekonomi Haberleri

Fed Bej Kitap'da, ülke ekonomisinin son aylarda büyümeye devam ettiği ancak şirketlerin artan girdi ve nakliyat fiyatları, ticaret ortamına yönelik belirsizlikler ve kalifiye işçi eksikliği nedeniyle zorluk yaşadığı kaydedildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), gümrük tarifleri nedeniyle artan girdi fiyatlarının Amerikan üreticilerini, ürün fiyatlarını yükseltmek zorunda bıraktığını ortaya koydu. Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunun Ekim 2018 sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden 15 Ekim'e kadar gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ülkede ekonomik aktiviteler son aylarda çoğu bölgede ılımlı hızda arttı.

Sanayi sektöründe üretimin yükseldiği vurgulanan raporda, şirketlerin, artan girdi ve nakliyat fiyatları, ticaret ortamına yönelik belirsizlikler ve kalifiye işçi eksikliği nedeniyle zorluk yaşadığı kaydedildi.

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"FİYATLAR TARİFELER NEDENİYLE YÜKSELDİ"

Raporda, istihdamın ülke genelinde arttığı belirtilirken, özellikle mühendisler, finans profesyonelleri, satış elemanları, kamyon şoförleri ve inşaat işçileri gibi çeşitli meslek kollarında ciddi arz eksikliği yaşandığı bildirildi.

Ürün fiyatlarının tüm bölgelerde yükselmeye devam ettiğine işaret edilen raporda, "Üreticiler, nihai malların fiyatlarının, metal gibi girdilerin fiyatlarındaki tarifeler nedeniyle yaşanan artış yüzünden yükseldiğini bildirdi." değerlendirmesine yer verildi.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından kullanılıyor.

FOMC'nin bu yılın geri kalanındaki iki toplantısı 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık tarihlerinde Washington'da yapılacak. 


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