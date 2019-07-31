Fed Başkanı Powell'dan 'faiz' mesajı | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, " Daha iyi iş piyasasını başardık. Sabırlı tutumu almıştık ve bugünkü adımı attık. Komite katılımcıları konuyu dikkatle inceledi. Faiz oranlarının ekonomiyi desteklemesi için atılmıştır" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell basın toplantısında önemli mesajlarda bulunuyor. Powell'ın açıklamalarından notlar;

* Biz bugün faizi 25 baz puan indirme kararı aldık. Aşağı yönlü risklerin önlenmesi için yapılmıştır. Küresel anlamda zayıflıklar vardı. İstekler zaten hemen hemen sürdürülebilir enflasyon hedefimize gitmesi ve Amerikan halkının çıkarları için yapılmıştır. Zaten bugünkü faz indiriminin önümüzdeki dönemde yaptırımları da olacaktır. Enflasyon hedefimiz yakınlarında, faiz hedefimiz nötr altındaydı.

* Ücretler artmaya devam etti. Getirisi düşük işlerde orta gelirli kişiler iş bulmakta zorlanan insanlar hayatlarında daha iyi bir noktaya geldiklerini söylediler. Daha iyi iş piyasasını başardık. Sabırlı tutumu almıştık ve bugünkü adımı attık. Komite katılımcıları konuyu dikkatle inceledi. Faiz oranlarının ekonomiyi desteklemesi için atılmıştır. Ticaret politikalarındaki sorunlar Haziranda arttı ancak şimdi daha iyi durumda.

* Enflasyon düşüklüğü devam ediyor. Çekirdek enflasyon 1,6 kalmış durumda. Bu enflasyonun zaman içinde yüzde 2'ye çıkmasını bekliyoruz. Yerel enflasyon sessizken, küresel anlamda oynamıştır. Yüzde 2'ye çıkmasının ötelenebileceğini düşünüyoruz. Tüm bunları düşünerek komite iyi bir görünüm olduğunu düşünmektedir.

* Ticaret belirsizlikleri, küresel veriler faizleri etkilemiştir. Tüm bunları düşünerek uygun politika adımını attık. Her şeyi değerlendirmeye devam edeceğiz. Güçlü iş piyasası için uygun adım atmaya devam edeceğiz.

- 25 baz puan yeterli mi? Yeterli değilse tekrar yapar mısınız?

Sadece puana bakmamalısınız. Komite kararlarına da bakmalısınız. Faiz artırımı bekliyoruz ancak destekleyici bir adım attık. Zaten ekonomi olması gereken yerdeydi. Komite tüm bunları politikayı bir şekilde destekleyici tutuma getirmek için, ekonomiyi desteklemek için, kendimizi korumak için yaptık. Tüm hedeflerimizi inceleyince bu adımı attık. Politikamıza uyarladık.

- Hangi problemleri görüyorsunuz, düşük sermaye harcamaları için?

Ekonomi performansı iyi diyebiliriz. Görünüm de iyi, yılın başından beri farklı şeyleri düşünüyoruz. Zayıf imalat söz konusu. Ticaret politikalarını gördük bazı iyi, bazı kötü olarak değerlendirilir. Tüm bunları tehdit olarak gördük. Zaten yıllar boyunca yaptığımız şeyin devamı.

- Faiz indirimi yapmak ne anlama gelecek? Bu sorun muydu?

Kanıt ortada ben görüyorum. Politika güveni destekliyor. Hanehalkı, iş güveni iyileşecek. Zaten biz simetrik durumdan bahsetmiştik. Tabii toparlanmanın tamamından ben sorumlu değilim. Güven ve ekonomik aktivite etkilendi. Güven ile her şey gerçekleşiyor.

- Biraz açıklar mısınız beklentiden daha iyi gelen verilen komiteyi nasıl etkiledi?

Her toplantıda yaptığımız bir şey var. Çok derin bir şekilde hem küresel hem de ABD aktivitelerine bakıyoruz. Aşağı yönlü riskler ve enflasyonun çözülmesi gerekiyordu. Buna ek olarak tüm bunları gözlemliyor olacağız. Ticaret belirsizlikleri yakından gözlemleyeceğiz.ABD ekonomisi dediğim gibi dirençli olduğunu gösterdi.

- Yeni bir rejime girdiğimizi söyler misiniz? Verilere bakılmadan mı alındı, enflasyon, büyüme ya da manşetlerle mi alakalıydı? Ne yapacağınızı nereden bileceğiz?

Hem küresel hem de ticari belirsizlikler var. Zayıf imalatı görüyorsunuz, talebin desteklenmesi gerekiyordu. Ticaret alışılmadık bir şey. Çok fazla deneyim yok küresel ticaret belirsizlikleriyle alakalı. Bu durum daha önceden yüzleşmediğimiz bir şey. Mali politikalarla merkez bankalarının hareket ettiğini görüyoruz. Kısa ve orta vadeli ne yapılacak bakıyoruz.

- 25 baz puan faiz indirimi sorunları çözer mi?

Farklı insanların, farklı düşünceleri olabilir. Ticaretten, zayıflama ve yavaşlamadan bahsettiniz. İşsizliğin de düştüğünü söylemek istiyorum. Komitenin nasıl hareket ettiğini görmemiz gerekiyor. Faiz artırımından nötr geldik, şimdi faiz indirimi yaptık. Her şeyin ekonomiyi görüyoruz. 2019 için büyüme daha iyi geldi. Para politikası çalışıyor. 25 baza bu şekilde bakmalıyız.

- Kötüleşme olabilir mi?

Açıklama metninde de söyledik. Konuyu nasıl ele alıyoruz size belirttim. Gelen veriler dikkate alınacak demiştim. Söyleyeceğim şey şu; zayıf küresel dinamiklere bakacağız. Biz göreceğiz. Artıyor mu düşüyor mu resim nasıl gelişiyor göreceğiz. Döngüde devam ettikçe göreceğiz. Daha kesin bir şey demek isterdim. Ticaret yeni bir şey. Bu şekilde kararlarımızı almaya devam edeceğiz.

- 7 ay geçti, faiz indirimi yapıldı. Yatırımlarda Fed'in bu kadar beklemesinin sebebi mi? Siz nasıl hissediyorsunuz?

Yatırım yapmadığımızı kimse söyleyemez. Fed oranları yüksek diye yatırım yapılmıyor denemez. Ticaret görüşmelerine her şeyi bağlamak doğru değil. Bu kesinlikle büyük faktör oldu. Küresel büyüme de yavaşlamaya başladı. Ticaret politikaları belirsizlikleri beklediğimizden daha büyük oldu. Her şeyi değerlendireceğiz. Önümüzdeki dönemlere dair şeyleri söyledim zaten.

- Siz bir koşulda duraksayabilir misiniz? Daha fazla faiz indirimi yapmama durumunuz var mı?

Riskleri değerlendirmemizle alakalı. Neler oluşturacağını göreceğiz. Size bu kadarını söyleyebilirim.

- Trump bilanço daraltması ve faiz indirimden bahsetti. Bundan etkilendiniz mi?

Sebeplerimden bahsettim. Açıkladım ama bir kez daha dile getireyim. Negatif etkilerin önüne geçmek için atılmış bir adımdı. Bütün bir yıl boyunca konuşuldu zaten. Politik hiçbir şeyi dikkate almadık. Bağımsız bir şekilde para politikamızı uyguluyoruz. Her zaman buna göre hareket etmeye çalıştık. Bunun sonuçları ile yaşayacağız.

- Bir odadayız ancak bunu söylemek mümkün finansal istikrar endişeleri oldu mu, sizin tepkiniz ne oldu. Küresel anlamda IMF ya da farklı bankalardan bazı açıklamalar yapıldı. Etkilendiniz mi?

Ben endişeleri aldım. Ancak kararım için sebep olarak görmedim. Finansal istikrar çerçevemiz olsaydı krizden önce yoktu, şu anda var. Tüm halk biliyor aslında şeffaf bir biçimde hareket ediyoruz. Açık konuşmak gerekirse sorun yaratacak seviyede değil. Hanehalkı noktasında iyi noktada. Genel olarak finansal istikrar hassasiyetlerine bakınca ılımlı durumda. İş borçlanmalarını yakından izliyoruz. Banka bilançolarında da görüyoruz. Yüksek anlamda kaldıracı olan kısımlar da bazı sorunlar yaşanabilir. Yüksek oranda ABD finansal sisteminde görebilirsiniz. Bu da para politikasını kullanmak için alan sağlıyor.