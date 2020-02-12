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Fed Başkanı Powell: Yakından takip ediyoruz

12.02.2020 - 08:38 | Son Güncelleme :
Fed Başkanı Powell: Yakından takip ediyoruz | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, Çin'den yayılarak küresel ekonominin geri kalanını etkileyebilecek koronavirüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Kongresi'nin Finansal Hizmetler Komitesi’nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu başladı.

Sunumun ilk gününde Powell, geçen yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir hızda arttığını ve iş gücü piyasasının güçlendiğini, ABD ekonomisinin geçen yaz yoğunlaşan küresel karşı rüzgarlara karşı dirençli olduğunu söyledi.

"ENFLASYONUN YÜZDE 2'YE YAKLAŞMASINI BEKLİYORUZ"

Ülkedeki enflasyonun oranının düşük ve istikrarlı bir seyir izlediğini bildiren Powell, ancak yüzde 1,6 olan enflasyon oranının Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) hedeflediği yüzde 2 seviyesinin altında seyretmeye devam ettiğini dile getirdi.

Powell, "Önümüzdeki birkaç ayda enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, ABD'nin gayri safi yurt içi hasılasının da geçen yılın ikinci yarısından itibaren ılımlı bir oranda arttığına işaret ederek, "Tüketici harcamalarındaki büyüme önceki güçlü artışlarının ardından yıl sonuna doğru ılımlı bir seyir aldı. Ancak ekonomik temeller hane halkı harcamalarının sabit kalmasını destekliyor." dedi.

"EKONOMİK GÖRÜNÜME YÖNELİK RİSKLER DEVAM EDİYOR"

Yatırımların ve ihracatın yılın ikinci yarısından itibaren zayıfladığına dikkati çeken Powell, bu durumun diğer ülkelerde durgunlaşan büyümeyi ve ticari gelişmeleri büyük ölçüde yansıttığını ifade etti.

Powell, "Ticaretteki bazı belirsizlikler son dönemde azalırken ekonomik görünüme yönelik riskler devam etmekte. Özellikle, Çin'den yayılarak küresel ekonominin geri kalanında sıkıntılara neden olabilecek koronavirüsü yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

"MEVCUT DURUŞ EKONOMİDEKİ GÖRÜNÜMÜ DESTEKLİYOR"

Para politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Powell, geçen yıl temmuz, eylül ve ekim toplantılarında faiz oranını yüzde 1,5-1,75 aralığına çektiklerini hatırlattı.

Powell, "FOMC, para politikasındaki mevcut duruşun devam eden ekonomik büyümeyi, güçlü iş gücü piyasasını ve Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefini destekleyeceğine inanıyor. Ekonomiye ilişkin veriler bu görünümle büyük ölçüde tutarlı olduğu sürece, para politikasının mevcut duruşu buna uygun kalmaya devam edecektir. Tabii ki politika önceden belirlenmiş bir rota değildir. Eğer bakış açımızın yeniden değerlendirilmesine neden olacak gelişmeler olursa, buna göre yanıt veririz." dedi.


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