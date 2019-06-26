Fed Başkanı Powell: Libra'yı dikkatlice inceleyeceğiz | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın dikkatlice inceleneceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, New Yorkta Dış İlişkiler Konseyinde yaptığı konuşmada, Libranın bütün ayrıntılarıyla inceleneceğini ve tüketicinin korunması kapsamında, muhtemelen oldukça yüksek standartların uygulanacağını belirtti.

"(Librayı) Dikkatli bir şekilde izliyoruz. Libranın kapsamı göz önüne alındığında tüketicinin korunması açısından beklentilerimizin oldukça yüksek olacağını düşünüyorum" diyen Powell, Librayı denetleyecek otoritelerin birden fazla yerde bulunacağını belirtti ve "Librayı oldukça dikkatli bir şekilde izleyeceğiz" dedi.

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Powellın yorumları, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Maxine Watersın geçen hafta Facebookun ABD Kongresi Librayı inceleyene dek operasyonlarını durdurma çağrısının ardından geldi. Waters, şu açıklamayı yapmıştı:

"Facebook milyarlarca insanın verisini elinde tutuyor ve defalarca verilerin korunması ve dikkatli korunması konusunda ihmalkarlık gösterdi. Yeni bir kripto para birimi oluşturma planıyla Facebook gözetilmeyen genişlemesine ve kullanıcıların hayatlarına dahil olmaya devam ediyor" demişti.