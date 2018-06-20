Fed Başkanı Powell: Bu senaryo hala güçlü

Fed Başkanı Powell, "İstihdam piyasası aşırı sıkı değil, kademeli faiz artışları senaryosu hala güçlü" mesajı verdi.

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD istihdam piyasasının aşırı sıkı olmadığını ve Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerini dengelemek için ekonominin güçlü olduğu bir ortamda faiz oranlarını kademeli olarak artırmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Powell, Avrupa Merkez Bankası'nın Portekiz'in Sintra kentinde düzenlediği forum için hazırladığı konuşma metninde, "Ekonominin güçlü ve görünüm açısından risklerin dengeli olmasıyla birlikte, kademeli faiz artışları senaryosu ... güçlü kalmaya devam ediyor" dedi.

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Powell ayrıca işsizliğin daha da düşeceğini, ancak ücret artışlarının mevcut durumda ılımlı olmasının "istihdam piyasasının aşırı derecede sıkı olmadığına" işaret ettiğini sözlerine ekledi.

Fed geçen hafta yaptığı toplantıda politika faizini bu yıl ikinci kez artırarak yüzde 1.75-2 aralığına yükseltmiş ve yılın geri kalanı için iki faiz artırımı öngördüğünü açıklamıştı.

Powell ayrıca ABD ekonomisinin iyi performans gösterdiğini ve istihdam piyasasının daha fazla güçlenebileceğini ifade etti.