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Fed 2019'dan endişeli

28.03.2018 - 09:30
Fed 2019'dan endişeli

Fed'in para politikasını belirleyen FOMC yetkilileri, bu yıl için şahin konsensüsta kalmaya devam ederken 2019 için endişe mesajı alındı.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, kademeli faiz artırımlarını desteklediğini belirterek ekonominin tahminlerin üzerinde büyüyebileceğini ve bunun faiz artırımı temposunu bir miktar hızlandırabileceğini söylese de 2019 için temkinli bir duruş ortaya koydu. Bostic, "2019 yılının görünümüyle ilgili daha fazla belirsizlik var" dedi.

Ekonominin vergi indirimlerine ve artan kamu harcamalarına gelecek yıl nasıl tepki vereceğine ilişkin belirsizliğe dikkat çeken Bostic, bu durumun para politikasını karmaşık hale getirebileceğinin altını çizdi.

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FOMC'nin Mart ayı toplantısında görülen güncel projeksiyonlarda Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi medyan tahmini 2018 ve 2019 için yüzde 1,9 ve yüzde 2,0’de sabit tutulurken, 2020 için yüzde 2,0’den yüzde 2,1’e çıkarıldı.

2019 için daha önce 3 olan faiz artırımı beklentisi 3'e çıktı. Yeni büyüme projeksiyonları, 2018 için yüzde 2,7 ve 2019 için yüzde 2,4 olarak belirlendi. Söz konusu beklentiler, aralık ayında yayınlanan bir önceki projeksiyon raporunda sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 2,1 seviyesindeydi. Ayrıca, işsizlik oranının, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 3,6'ya gerileyeceği öngörüldü. Bu oranlar, Aralık ayında sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,0 olarak belirlenmişti.


Etiketler

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  • ekonomi tahminleri
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