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"Faizlerde önemli bir artırıma gerek yok"

27.02.2018 - 09:44

St. Louis Fed Başkanı Bullard, "Gelecek 2 yılda faizlerde önemli bir artırıma gerek yok" dedi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek iki yılda gösterge faiz oranını çok fazla artırmasına ihtiyaç görmediğini, çünkü ekonomik büyümeyi düşük tutan faktörlerde bir değişiklik yaşanmasının muhtemel olmadığını söyledi.

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Fed'in 1 yıldan uzun süre faiz artırımlarını önemli oranda artırmayı askıya alması gerektiğini savunan Bullard, ekonominin daha yüksek büyümenin, daha yüksek verimliliğin ve daha yüksek borçlanma maliyetlerinin işaretlerini göstermesinden sonra faiz artırımına gitmesi gerektiğini vurguladı.

Bullard, "Eğer Fed, politika faizini verilerde başka değişiklikler olmadan önemli oranda artırır ise, Fed para politikası ekonomiyi sınırlayıcı hale gelebilir" diye konuştu.


Etiketler

  • FED
  • faiz oranları
  • James Bullard
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