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Euro Bölgesi'ndeki bozulma devam ediyor

04.11.2019 - 10:26
Euro Bölgesi'ndeki bozulma devam ediyor | Ekonomi Haberleri

Ifo Ekonomik Araştırmalar Merkezi, "Euro Bölgesi ekonomik görünümündeki bozulma devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Euro Bölgesi ekonomik ikliminin dördüncü çeyrekte eksi 6.7'den eksi 16.3'e yükselerek en son 2013 yılında görülen düzeylere ulaştığını duyurdu.

Ifo'dan yapılan açıklamada bölgedeki ekonomik görünümde izlenen gerilemenin devam ettiği belirtilirken, uzmanların mevcut durum değerlendirmelerinin yedinci kez düşürüldüğü vurgulandı. Beklentilerin de kötüleşmeye başladığı ve bölgedeki yavaşlamanın devam ettiğine dikkat çekildi.

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Ifo'ya göre, bu dönemde Almanya, İspanya, Avusturya ve Finlandiya'da ekonomik iklim zayıfladı ve WES uzmanlarının mevcut durum ile beklentilerin dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre düştü. Fransa ve Belçika'da büyük bir değişim izlenmezken, İtalya'da iyimserliğin arttığı görüldü.

Bunun yanında Ifo açıklaması, uzmanların özellikle ihracat ve ithalat beklentilerini düşürdükleri belirtirken, yatırım beklentilerinde de bozulmalar beklendiğini gösterdi. Katılımcıların ana sorunları ağırlıklı olarak ticari engeller ve talepteki düşüş olarak tanımladıkları vurgulanan Ifo açıklamasında, bölgeye yönelik yıl sonu enflasyon beklentisinin de yüzde 1.5'ten yüzde 1.3'e ve 2024'e yönelik orta dönem beklentisinin de yüzde 1.9'dan yüzde 1.8'e çekildiği belirtildi.


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