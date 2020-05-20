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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi

20.05.2020 - 13:12
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 0,3'e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 0,3'e düştü. AB'de ise martta yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 0,7 olarak ölçüldü.

AB üyesi ülkeler arasında nisanda en yüksek enflasyon yüzde 3,3 ile Çekya'da, yüzde 2,9 ile Polonya'da ve yüzde 2,5 ile Macaristan'da gerçekleşti. Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 1,3 ile Slovenya'da, yüzde eksi 1,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ve yüzde eksi 0,9 ile Estonya ile Yunanistan'da belirlendi.

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Enflasyon oranı, nisanda Almanya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 0,1, Hollanda'da yüzde 1 ve Avusturya'da yüzde 1,5 oldu.

Bu arada, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.


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