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Euro Bölgesi'nde ÜFE geriledi

05.05.2020 - 13:43
Euro Bölgesi'nde ÜFE geriledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde ÜFE, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, martta şubat ayına kıyasla yüzde 1,5 azaldı. ÜFE, 2019'un mart ayına göre de yüzde 2,8 geriledi.

AB'de ise ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 2,5 düştü.

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AB ülkeleri arasında ÜFE, martta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 5,3 ile Yunanistan'da, yüzde 5,1 ile Litvanya'da ve yüzde 3 ile İspanya'da geriledi.

ÜFE'de en fazla artış ise yüzde 0,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 0,2 ile de Letonya ve Malta'da ölçüldü.


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