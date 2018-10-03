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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar azaldı

03.10.2018 - 13:42
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar azaldı

Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, bu yılın ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar, temmuz ayına kıyasla 19 üyeli Euro Bölgesi’nde yüzde 0,2 geriledi. Perakende satışlar, 2017’nin ağustos ayına göre ise yüzde 1,8 yükseldi. Veriler ayrıca, 28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışların ağustosta aylık bazda değişmediğini, yıllık bazda ise yüzde 2,4 yükseldiğini ortaya koydu.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri arasında ağustosta aylık bazda en fazla azalış yüzde 1,2 ile Letonya, yüzde 0,7 ile Polonya ile Fransa ve yüzde 0,6 ile de Finlandiya’da kaydedilirken, en fazla artış yüzde 1,2 ile İsveç’te gerçekleşti. Ardından yüzde 1,1’le Portekiz ve yüzde 1’le de İrlanda, Macaristan ve Slovenya sıralandı.

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Yıllık bazda ise perakende satışlarında en fazla artış görülen ülke yüzde 7,9’la İrlanda oldu.

Ardından yüzde 7,4’le Litvanya, yüzde 6,8’le Macaristan ve yüzde 6,5’le de Polonya sıralandı. Söz konusu dönemde perakende satışları azalan tek ülke ise yüzde 2,1’le Malta olarak kayıtlara geçti. 


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